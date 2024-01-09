Burdur'da evinde yangın çıkan yaşlı kadın öldü

Burdur'un Bucak ilçesinde evinde yangın çıkan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kızılseki köyünde taş yapılı müstakil bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde yalnız yaşayan 92 yaşındaki Ayşe Aldemir'in cansız bedenine ulaşıldı.

Yaşlı kadının cenazesi morga kaldırıldı.

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