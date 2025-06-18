Burhan Şeşen'den İlhan Şeşen'e : İyi ki doğdun amca

26 Mayıs'ta 76 yaşında aramızdan ayrılan usta müzisyen İlhan Şeşen, vefatıyla sevenlerini yasa boğmuştu. Bugün yaşasaydı 77 yaşına basacak olan İlhan Şeşen'i, yeğeni Burhan Şeşen duygusal bir paylaşımla andı. Burhan Şeşen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "İyi ki doğdun amca. Hepimizin hayatına ne de güzel dokundun. Nerelerdeysen mutlu ol."

Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto