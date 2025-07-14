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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü | Son dakika haberleri

        Bursa'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Bursa'nın Kestel ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 06:05 Güncelleme: 14.07.2025 - 06:05
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        Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Kestel ilçesinde Kadir Menteş (26) idaresindeki otomobil, Bursa-Ankara karayolu Narlıdere mevkiinde sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç parçalara ayrılırken, sürücü yola fırladı.

        AA'nın haberine göre, ağır yaralanan sürücü kaza yerine sevk edilen ambulansla Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Menteş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Bursa
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