Bursa'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kestel ilçesinde Kadir Menteş (26) idaresindeki otomobil, Bursa-Ankara karayolu Narlıdere mevkiinde sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç parçalara ayrılırken, sürücü yola fırladı.

AA'nın haberine göre, ağır yaralanan sürücü kaza yerine sevk edilen ambulansla Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Menteş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.