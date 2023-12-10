31 yıl hapisle 12 yıldır aranan hükümlü yakalandı

BURSA´da`birden fazla kişiyle yağma´ suçundan 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 12 yıldır aranan firari hükümlü Levent Turhan (53), yakalandı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmasında `birden fazla kişiyle yağma´ suçundan 2011 yılından beri aranan ve hakkında 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Levent Turhan´ın Soğukkuyu Mahallesi´nde saklandığı bilgisine ulaştı. Turhan´ın, 2. Fırat Caddesi´nde bulunan bir binada yaşadığını belirleyen ekipler fiziki takip başlattı. Bölgede denetimlerini artıran ekipler Turhan´ı evden çıktığı sırada yakaladı. Yenişehir ilçesinde, şubat ayında meydana gelen `bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hırsızlığı´ suçundan da yakalanması bulunduğu belirlenen Levent Turhan´ın emniyetteki işlemleri sürüyor.