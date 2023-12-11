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        Eşi, sevgilisi ve kuzeniyle 1 milyon liralık hırsızlık yaptı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 23:28 Güncelleme: 11.12.2023 - 23:28
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        Eşi, sevgilisi ve kuzeniyle 1 milyon liralık hırsızlık yaptı (2)
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        EŞİVE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI, KUZENİ İLE SERBEST BIRAKILDI

        Bursa'da, girdikleri evden 1 milyon liralık para ve ziynet eşyası çaldığı belirlenerek Osmaniye ve Ankara'da yakalanan Orhan T. (28), resmi nikahlı eşi Sıla T. (19), dini nikahla birlikte yaşadığı Burcu Ç. (26) ile amcasının oğlu Murat T. (28), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sıla T. ile Burcu Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Orhan T. ve kuzeni Murat T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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