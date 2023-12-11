İki TIR arasında sıkışan otomobil akordiyon gibi oldu: 1 ölü, 1 yaralı BURSA´nın İznik ilçesinde ani fren yapan TIR´a çarpan otomobile arkadan gelen TIR çarptı. İki TIR arasında sıkışarak demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

BURSA´nın İznik ilçesinde ani fren yapan TIR´a çarpan otomobile arkadan gelen TIR çarptı. İki TIR arasında sıkışarak demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İznik-Adapazarı Yolu, Karatekin Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İznik´ten Adapazarı istikametine giden Alaattin Gün (54) yönetimindeki 54 AIP 018 plakalı otomobil, ani fren yapan Mert Yiğitoğlu (26) idaresindeki 68 ACB 931 plakalı TIR´a çarptı. Kaza nedeniyle duran otomobile bu kez arkadan gelen Berkcan Yörür (23) idaresindeki 37 HF 292 plakalı TIR´ın çarpmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazayı gören çevredekiler iki TIR´ın arasında akordiyon gibi ezilerek demir yığını haline dönüşen otomobilde sıkışan sürücü Alaattin Gün ile Leyla Farac´ın (21) yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde Alaattin Gün´ün hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Leyla Farac ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

Tedavi altına alınan Farac´ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Alaattin Gün´ün cenazesi İznik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazaya karışan otomobil ile 2 TIR´ın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü. kaza ile ilgili ilgili soruşturma başlatıldı.