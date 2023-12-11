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        İki TIR arasında sıkışan otomobil akordiyon gibi oldu: 1 ölü, 1 yaralı

        BURSA´nın İznik ilçesinde ani fren yapan TIR´a çarpan otomobile arkadan gelen TIR çarptı. İki TIR arasında sıkışarak demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 23:48 Güncelleme: 11.12.2023 - 23:50
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        İki TIR arasında sıkışan otomobil akordiyon gibi oldu: 1 ölü, 1 yaralı
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        BURSA´nın İznik ilçesinde ani fren yapan TIR´a çarpan otomobile arkadan gelen TIR çarptı. İki TIR arasında sıkışarak demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 19.30 sıralarında İznik-Adapazarı Yolu, Karatekin Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İznik´ten Adapazarı istikametine giden Alaattin Gün (54) yönetimindeki 54 AIP 018 plakalı otomobil, ani fren yapan Mert Yiğitoğlu (26) idaresindeki 68 ACB 931 plakalı TIR´a çarptı. Kaza nedeniyle duran otomobile bu kez arkadan gelen Berkcan Yörür (23) idaresindeki 37 HF 292 plakalı TIR´ın çarpmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazayı gören çevredekiler iki TIR´ın arasında akordiyon gibi ezilerek demir yığını haline dönüşen otomobilde sıkışan sürücü Alaattin Gün ile Leyla Farac´ın (21) yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde Alaattin Gün´ün hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Leyla Farac ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

        Tedavi altına alınan Farac´ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Alaattin Gün´ün cenazesi İznik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Kazaya karışan otomobil ile 2 TIR´ın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü. kaza ile ilgili ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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