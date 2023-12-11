Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da iki tırın arasında sıkışan otomobilin sürücüsü öldü

        Bursa'nın İznik ilçesinde iki tırın arasında sıkışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, kazada 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 22:35 Güncelleme: 11.12.2023 - 22:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da iki tırın arasında sıkışan otomobilin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın İznik ilçesinde iki tırın arasında sıkışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, kazada 1 kişi de yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, İznik'ten Adapazarı istikametine giden M.Y. (26) idaresindeki 67 ACB 931 plakalı tır, kırsal Karatekin Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle ani fren yaptı.

        Aynı istikamette seyreden Alaattin Gün (54) idaresindeki 54 AIP 018 plakalı otomobil, arkasından gelen B.C'nin (23) kullandığı 37 HF 292 plakalı tır ile öndeki tır arasında sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iki tır arasında sıkışan otomobil sürücüsü Gün ile araçta yolcu olarak bulunan Leyla F'yi (21) sıkıştıkları yerden çıkardı.

        Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Gün'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı kadın da 112 Acil Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Gün'ün cesedi, incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Başkandan hakeme saldırı!
        Başkandan hakeme saldırı!
        ABD'den İsrail'e: Endişeliyiz
        ABD'den İsrail'e: Endişeliyiz
        Okan Buruk'tan saygısızlık sözlerine cevap!
        Okan Buruk'tan saygısızlık sözlerine cevap!
        Yeni yargı paketinde soyadı düzenlemesi!
        Yeni yargı paketinde soyadı düzenlemesi!
        Kuryelerle ilgili yönetmelik değişikliği geliyor
        Kuryelerle ilgili yönetmelik değişikliği geliyor
        Arat'tan kadro dışı oyuncular için açıklama
        Arat'tan kadro dışı oyuncular için açıklama
        O saldırgan yakalandı: İşte ilk ifadesi!
        O saldırgan yakalandı: İşte ilk ifadesi!
        Fenerbahçe Rade Krunic için ısrarlı
        Fenerbahçe Rade Krunic için ısrarlı
        Aslan'ın ödülü dev gelir!
        Aslan'ın ödülü dev gelir!
        PISA ortaya koydu! Akran zorbalığı o ülkelerin hepsinde var
        PISA ortaya koydu! Akran zorbalığı o ülkelerin hepsinde var
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        13 yaşında nişanlandırılan kız çocuğuyla ilgili flaş gelişme!
        13 yaşında nişanlandırılan kız çocuğuyla ilgili flaş gelişme!
        Bu kez de sigortanın 'fenomen'i oldu
        Bu kez de sigortanın 'fenomen'i oldu
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı... Vaşağı görebildiniz mi?
        Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı... Vaşağı görebildiniz mi?
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti

        Benzer Haberler

        Bursa'da zeytinlik alanda bir kişi silahla öldürüldü
        Bursa'da zeytinlik alanda bir kişi silahla öldürüldü
        Bursa'da zeytinlikte silahlı kavga; 1 ölü
        Bursa'da zeytinlikte silahlı kavga; 1 ölü
        Bursa'da evde patlama; amca ile yeğeni yaralandı
        Bursa'da evde patlama; amca ile yeğeni yaralandı
        İnegölspor Teknik Direktörü Güneş: Oyuncularımı kutluyorum
        İnegölspor Teknik Direktörü Güneş: Oyuncularımı kutluyorum
        Eşi, sevgilisi ve kuzeniyle 1 milyon liralık hırsızlık yaptı
        Eşi, sevgilisi ve kuzeniyle 1 milyon liralık hırsızlık yaptı
        GÜNCELLEME - Bursa'da 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 4...
        GÜNCELLEME - Bursa'da 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 4...