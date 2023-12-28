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        Yük asansörü ile duvar arasına sıkışan fabrika işçisi öldü

        BURSA'da, tekstil fabrikasında yük asansörü ile duvar arasında sıkışan işçi Yakup Altun (50), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 17:35 Güncelleme: 28.12.2023 - 17:40
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        Yük asansörü ile duvar arasına sıkışan fabrika işçisi öldü
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        BURSA'da, tekstil fabrikasında yük asansörü ile duvar arasında sıkışan işçi Yakup Altun (50), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 15.30 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Mustafa Karaer Caddesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan Yakup Altun, malzeme yüklerken, hareket eden asansörle duvar arasında sıkıştı. Olayı gören iş arkadaşları, sıkışan Altun'u kurtarmaya çalışırken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların olay yerindeki kontrolünde, Altun'un öldüğü belirlendi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı Yakup Altun'un cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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