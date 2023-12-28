GÜNCELLEME - Bursa'da bir kişi tartıştığı babasını tüfekle öldürdü Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, oğlu tarafından tüfekle vurulan baba, hayatını kaybetti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, oğlu tarafından tüfekle vurulan baba, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yunuseli Mahallesi'ndeki evlerinde Emre Ş. (23) ile babası Niyazi Ş. (50) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emre Ş, babasını tüfekle ateş edip yaralayarak kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Niyazi Ş, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan baba, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekipler, Emre Ş'yi bir saat sonra evinden 5 kilometre uzaklıkta yakaladı.

- "Pişmanım, babamı öldürmek istemedim"

Kentteki bir alüminyum fabrikasında çalışan ve bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Emre Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şentürk, gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna "Pişmanım, babamı öldürmek istemedim." yanıtını verdi.

Baba Niyazi Şentürk'ün cenazesinin yarın cuma namazının ardından Keles ilçesine bağlı kırsal Yazıbaşı Mahallesi'nde defnedileceği bildirildi.