Babasını öldürdükten sonra, evden yalın ayak kaçmış (2)

'BABAMIÖLDÜRMEK İSTEMEDİM'

Bursa'da, babası Niyazi Şentürk´ü (50) pompalı tüfekle vurarak öldüren Emre Şentürk (23), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şentürk, adliyeye sevk edilmek için polis aracına bindirildiği sırada, "Ben babamı öldürmek istemedim" dedi.

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