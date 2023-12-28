Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Babasını öldürdükten sonra, evden yalın ayak kaçmış (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 14:59 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babasını öldürdükten sonra, evden yalın ayak kaçmış (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        'BABAMIÖLDÜRMEK İSTEMEDİM'

        Bursa'da, babası Niyazi Şentürk´ü (50) pompalı tüfekle vurarak öldüren Emre Şentürk (23), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şentürk, adliyeye sevk edilmek için polis aracına bindirildiği sırada, "Ben babamı öldürmek istemedim" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        3 eşini öldüren cani: Ben kadın düşmanı mıyım? İşte cezası!
        3 eşini öldüren cani: Ben kadın düşmanı mıyım? İşte cezası!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Malatya'da paniğe yol açan deprem!
        Malatya'da paniğe yol açan deprem!
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Facianın ardından iki kritik soru
        Facianın ardından iki kritik soru
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Prag'daki üniversite saldırganının önceki cinayetleri kesinleşti
        Prag'daki üniversite saldırganının önceki cinayetleri kesinleşti
        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?
        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        Pıhtı önleyici ilaç kullananlar bunlara dikkat edin!
        Pıhtı önleyici ilaç kullananlar bunlara dikkat edin!

        Benzer Haberler

        Ebeveynlerinin izinden gidip doktor oldu, babasının çalıştığı hastanede gör...
        Ebeveynlerinin izinden gidip doktor oldu, babasının çalıştığı hastanede gör...
        Bursalı genç hekim, beyin cerrahı babasıyla aynı hastanede görev yapıyor
        Bursalı genç hekim, beyin cerrahı babasıyla aynı hastanede görev yapıyor
        Fabrikada elini kesim makinesine kaptıran işçinin 2 parmağı koptu
        Fabrikada elini kesim makinesine kaptıran işçinin 2 parmağı koptu
        Babasını öldürdükten sonra, evden yalın ayak kaçmış
        Babasını öldürdükten sonra, evden yalın ayak kaçmış
        Bursa'da maç izleme tartışmasında arkadaşını öldüren sanığa 22 yıl 6 ay hap...
        Bursa'da maç izleme tartışmasında arkadaşını öldüren sanığa 22 yıl 6 ay hap...
        Bursa'nın son postnişininin mirası 98 yıl sonra ayağa kaldırılan Mevlevihan...
        Bursa'nın son postnişininin mirası 98 yıl sonra ayağa kaldırılan Mevlevihan...