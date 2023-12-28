Çekya'da 14 kişiyi öldüren saldırganın daha önce bir baba ve kızı öldürdüğü kesinleşti

Çekya'da 14 kişiyi öldüren saldırganın daha önce bir baba ve kızı öldürdüğü kesinleşti

Çekya'da 14 kişiyi öldüren saldırganın daha önce bir baba ve kızı öldürdüğü kesinleşti Çekya'nın başkenti Prag'daki bulunan Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi'ne (FFUK) geçtiğimiz hafta düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişi ölmüş, birçok kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı düzenleyen 24 David Kozak'in daha önce bir babayla iki aylık kızını öldürdüğü kesinleşti

Anadolu Ajansı Giriş: 28.12.2023 - 12:28 Güncelleme: 28.12.2023 - 12:28 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL