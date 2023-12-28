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        Bursa'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 17:34 Güncelleme: 28.12.2023 - 18:14
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        Bursa'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Şehitler Mahallesi'nde sahte içki üretilerek satıldığı bilgisini alan ﻿İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, KOM Şube Müdürlüğü, JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeliyle belirlenen iki adrese baskın yaptı.

        Operasyonda M.E. (49) ve E.S. (34) gözaltına alındı.

        Evler ve eklentilerinde yapılan aramalarda 510 litre sahte şarap, 10 litre sahte rakı, 35 boş alkol şişesi, damıtma düzeneği, ruhsatsız av tüfeği ve fişekler ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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