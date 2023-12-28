7 aracın sürücüleri hangi ölümcül hataları yaptı? Sakarya'daki katliam gibi kaza nasıl oldu? Kazaya karışan 7 aracın sürücüleri hangi ölümcül hataları yaptı? Esra Toptaş yazdı…

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya mevkiinde bu sabah 3 otobüs ve 1 TIR olmak üzere 7 aracın karıştığı feci bir kaza meydana geldi. Katliam gibi kazada 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sakarya'daki kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış olup 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" açıklamasında bulundu. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz de, 57 yaralıdan 7'sinin durumunun ağır olduğunu söyledi. Vali Karadeniz, "İlk tespitlere göre hayatını kaybedenlerin önemli bir kısmı araçtan inen yolculara 3. otobüsün çarpması şeklinde olmuş olay yeri inceleme ekipleri alanda çalışıyor" dedi.

REKLAM GEÇEN YIL DA GAZİANTEP VE MARDİN’DE FACİA YAŞANMIŞTI İlk bilgilere göre kazanın, bir otomobilin, otobüse çarptıktan sonra zincirleme biçimde yaşandığı iddia ediliyor. Olay yeri görüntülerine bakıldığında, kazanın sol şeritte olduğu görünüyor. Oysa ki ağır tonajlı araçların sol şeride girmesi yasak. Otobüslerin de TIR’ın da sol şeritte olmaması gerekiyor. Zaten ağır tonajlı araçların sol şeride girmemesi ve hız yapmaması için fabrika çıkışlarına hız sınırı getiriliyor.

Peki nasıl oluyor da ağır tonajlı araçların sol şeritte hız yapmasının önüne geçilemiyor? Hatırlarsanız geçen yıl da Gaziantep ve Mardin’de de benzer kazalar yaşanmış çok sayıda can kaybı olmuştu ne yazık ki. O zaman da yine ağır tonajlı araçların, özellikle de şehirlerarası otobüslerin hız yapma sorununu konuşup tartışmıştık. Şimdi bu feci kazada, kayıplarımızın ardından bu hayati problem yeniden gündemde. Tabii Sakarya’daki kazanın yoğun sis altında yaşandığını da hatırlatmak gerekli. Sisli havada sürücüler hangi kritik yanlışı yapıyor? Sakarya’daki kazanın şifreleri ne? Bu soruları İleri Sürüş Uzmanı Ethem Genim’e sordum. "SİSLİ HAVADA ÖNDEKİ ARACI YAKIN TAKİP KRİTİK BİR HATA" Genim, Sakarya’daki kazanın ardından olay yeri görüntüleri üzerinden şu değerlendirmeleri yaptı: “Biz sol şeridi çok kullanan insanlarız. Sisli havada sol şeritten giden biri varsa onu takip etme gibi bir durum oluyor. Sürücülerin, öndeki aracın stoplarını görebildiği için birinin peşine takılma şeklinde bir davranışı var. Anladığımız kadarıyla Sakarya’daki kazada da arkadaki araçlar, sisli havada önde giden aracı takibe başlamışlar. Tabi gün daha ağarmamış, yakın takip yapılıyor. Sis bir nem bulutudur ve zeminde kaygan bir nemlilik oluşturur. Yolda ışıklı uyarı panosu da var tehlikeli yol uyarısı da. Ancak burada gördüğümüz kadarıyla bu kazanın nedeni direkt sürücü hatası. Hem de hepsinin birden. Can kayıplarının artmasının nedeni de otobüsten inen yolculara araç çarpması. Çarpışma ve panik anında araç yanabilir düşüncesiyle dışarı çıkma refleksi gelişiyor. Ancak arkadaki trafiğin hareket halinde olduğunu düşünürsek çok tehlikeli.” "100 KM SINIR VAR DA SİSTE, KARDA 100 KM RİSKLİ" Ethem Genim’e ‘Ağır tonajlı araçların fabrika çıkışında hız sınırlamaları var. Ama biliyoruz ki merdiven altı yöntemlerle bazı müdahaleler yapılıyor. Bu nasıl önlenecek?’ diye sordum. Genim, “70 bin şehirlerarası otobüs var. 100 km hız sınırlayıcı var ancak yol şartları da önemli. Karda, siste 100 km hızla gitmek de büyük riskler barındırır. Zihniyet değişmediği sürece engellemek zor. Caydırıcı olabilmesi için çok ağır cezalar gelmeli, hem bu otobüs şirketlerine hem sürücüye, hem yolcuya. Sürücü kaç saattir çalışıyor, hangi koşullarda dinleniyor? Yolcuya kemerini tak uyarısı yapıyorsunuz ama takmıyor. Topyekûn bir mantalite değişimi ve çok ağır ceza, yaptırım şart” dedi. Fotoğraflar: AA Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü! Haberi Görüntüle Facianın ardından iki kritik soru Haberi Görüntüle