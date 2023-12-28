Ankara'da kayınpederinin tabancayla vurduğu kadın öldü
Ankara'da vahşi bir kadın cinayeti işlendi. Olayda S.D. adlı cani gelini Derya Demir'i tabancayla vurdu. Ağır yaralanan kadın yaşamını yitirdi
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kadın kayınpederi tarafından tabancayla öldürüldü.
AA'da yer alan habere göre S.D., gelini Derya Demir ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında S.D., gelini Derya Demir'i tabancayla sırt ve baş kısmından vurdu.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
S.D. gözaltına alındı. Maktul kadının eşi Yusuf Demir'in de geçen hafta emlakçı dükkanında hayatına son verdiği öğrenildi.
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