Nepal'deki uçak kazasının nedeni belli oldu

Yeti Hava Yollarına ait "ATR 72" tipi yolcu uçağı 15 Ocak'ta Seti Nehri Vadisi yakınında düşmüştü.

Nepal Sivil Havacılık Teşkilatı uçakta 5 Hindistan, 4 Rusya ve 2 Güney Kore vatandaşının yanı sıra İrlanda, Avustralya, Arjantin ve Fransa vatandaşlarının olduğunu açıklamıştı.

SON 30 YILIN EN ÖLÜMCÜL KAZASI

REKLAM

Havacılık uzmanları uçağın alçak irtifada kontrolden çıktığını iddia ederken, ülkede "son 30 yılın en ölümcül kazası" olarak kayda geçen olayın kesin nedeni henüz belirlenemedi.

Hükümet tarafından atanan soruşturma heyeti tarafından Perşembe yayınlanan rapora göre, olay uçaktaki her iki durum kolunun da yanlışlıkla hareket ettirilmesinden kaynaklandı ve bu da aerodinamik bir duraklamaya yol açarak kazaya neden oldu.

Uçuş Güvenliği Vakfı'nın verilerine göre, Nepal'de 1946'dan bu yana 42 ölümcül uçak kazası meydana geldi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.