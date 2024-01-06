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        Bursa'da zabıta aracıyla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        BURSA´nın İnegöl ilçesinde, zabıta aracıyla çarpışan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Talha A. (16) ile arkasındaki Emir İhsak K. (16), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 22:00 Güncelleme: 06.01.2024 - 22:05
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        Bursa'da zabıta aracıyla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        BURSA´nın İnegöl ilçesinde, zabıta aracıyla çarpışan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Talha A. (16) ile arkasındaki Emir İhsak K. (16), yaralandı.

        Kaza, saat 19.30 sıralarında Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan zabıta memuru Mücahit K. yönetimindeki 16 Y 0715 plakalı zabıta aracı, dönüş yaptığı sırada arkasından gelen ehliyetsiz sürücü Talha A. yönetimindeki 16 KDF 86 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Emir İshak K., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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