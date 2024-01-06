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        Bursa'da akaryakıt istasyonunda minibüste sucuk yıkanmasına ilişkin 2 kişi yakalandı

        Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda, minibüs içindeki sucukların yıkanmasına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 15:12 Güncelleme: 06.01.2024 - 15:15
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        Bursa'da akaryakıt istasyonunda minibüste sucuk yıkanmasına ilişkin 2 kişi yakalandı
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        Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda, minibüs içindeki sucukların yıkanmasına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

        Kurtul Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun araç yıkama bölümünde minibüs içindeki sucukların tazyikli suyla yıkanmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, sucukların bulunduğu aracın İ.Y. (48) isimli bir kadına ait olduğunu belirledi.

        Araştırmada, minibüsü kullananın İ.Y'nin eşi H.H.Y. (55) ve yanındaki kişinin F.M. (35) olduğu da tespit edildi.

        Halk sağlığını tehlikeye sokacak şekilde sucuk yıkama işlemi yaptıkları belirlenen H.H.Y. ve F.M, Gemlik Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

        Minibüste bulunan 70 kilogram sucuk ise imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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