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        Tarlaya inen eğitim uçağının pilotu: Zorunlu iniş yapmam gerekiyordu ve başardım

        BURSA'da dün tarlaya zorunlu iniş yapan eğitim uçağının öğrenci pilotu Mehmet Akif Öztürk, "Uçuş sırasında meydana gelen bir sorun nedeniyle zorunlu iniş yapmam gerekiyordu ve başardım. Uzun zamandır uçuş eğitimi alıyorum, kutlamak için değil eğitim için havalandım" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 15:00 Güncelleme: 06.01.2024 - 15:05
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        Tarlaya inen eğitim uçağının pilotu: Zorunlu iniş yapmam gerekiyordu ve başardım
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        BURSA'da dün tarlaya zorunlu iniş yapan eğitim uçağının öğrenci pilotu Mehmet Akif Öztürk, "Uçuş sırasında meydana gelen bir sorun nedeniyle zorunlu iniş yapmam gerekiyordu ve başardım. Uzun zamandır uçuş eğitimi alıyorum, kutlamak için değil eğitim için havalandım" dedi.

        Eskişehir´in Sivrihisar ilçesindeki hava parkından dün kalkış yapan öğrenci pilot Mehmet Akif Öztürk´ün kullandığı özel bir havacılık şirketine ait tek kişilik eğitim uçağı, dün saat 16.30 sıralarında Yenişehir ilçesi Çiçeközü Mahallesi mevkisi semalarındayken teknik bir arıza meydana geldi. Bunun üzerine pilot Öztürk, tarlaya zorunlu iniş yaptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla uçaktan çıkan öğrenci pilot Mehmet Akif Öztürk sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

        `HENDEĞE TAKILMASAYDI RAHAT İNECEKTİ´

        Jandarma ekipleri bölgede incelemede bulunurken, kazanın yaşandığı yere gelen özel havacılık şirketinin yönetim kurulu başkanı Ferdi Tercanlıoğlu, pilotun tek başına uçuş yapan bir öğrenci olduğunu belirterek, "Yenişehir Havaalanı'ndan kalkıp önce Yunuseli Havaalanı'na iniyor. Oradan Sivrihisar'a, oradan tekrar kalkıp Yenişehir'e inmek üzereyken buraya sebebini biz de bilmiyoruz, acil iniş yapma gereği duymuş. Şurada bulunan hendeğe takılmasaydı rahat bir şekilde buraya inecekti. Sorun da olmayacaktı. Pilotun durumunda hiçbir şey yok" dedi.

        `UZUN ZAMANDIR UÇUŞ EĞİTİMİ ALIYORUM´

        Tedavisinin ardından taburcu edilen öğrenci pilot Mehmet Akif Öztürk DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uçuş sırasında meydana gelen bir sorun nedeniyle zorunlu iniş yapmam gerekiyordu ve başardım. Uzun zamandır uçuş eğitimi alıyorum, kutlamak için değil, eğitim için havalandım. Şu an sağlık durumum iyi" ifadesini kullandı.

        Uçakta meydana gelen teknik arızanın belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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