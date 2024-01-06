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        Bursa'da Suriye uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 00:00 Güncelleme: 06.01.2024 - 00:05
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        Bursa'da Suriye uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay, saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Osmanbey Caddesi üzerinde karşılaşan Suriye uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Saddam El Selime (20), karşı gruptaki bir kişi tarafından bacağından bıçakla yaralandı. Kavgaya karışanlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Saddam El Selime'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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