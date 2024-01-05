Hasan Çetin tutuklandı! 5 çocuğu ve eşi Özlem Çetin'i kasten öldürdüğü iddiası
SHOW TV'de ekranlara gelen Didem Arslan'la Vazgeçme programında sır perdesi aralandı. 5 çocuğu ve eşi Özlem Çetin'in de içinde bulunduğu aracı kasıtlı bir şekilde sulama kanalına sürdüğü iddia edilen Hasan Çetin tutuklandı
Şanlıurfa'da kullandığı otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 5 çocuğu ve eşinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan baba Hasan Çetin tutuklandı.
Fotoğraf: DHA
KASTEN GERÇEKLEŞTİRDİ İDDİASI
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Mayıs 2023'te Hasan Çetin yönetimindeki otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 5 çocuk ve annenin hayatını kaybetmesiyle ilgili olayın kasten gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmayı derinleştirdi.
Fotoğraf: DHA
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçtan atlayarak kurtulduğunu iddia eden baba Hasan Çetin ile olaydan yaklaşık 5 ay sonra evlendiği eşi İslim Çetini gözaltına aldı.
Fotoğraf: AA
TUTUKLANDI
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çetin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İslim Çetin ise yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
Fotoğraf: DHA
Kentte 6 Mayısta Hasan Çetinin kullandığı 31 B 7008 plakalı otomobil sulama kanalına düşmüş, sürücünün araçtan atlayarak yaralı kurtulduğu kazada, eşi Özlem Çetin ile 5 çocuğunun cenazesi bulunmuştu.
Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA