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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hasan Çetin tutuklandı! 5 çocuğu ve eşi Özlem Çetin'i kasten öldürdüğü iddiası

        Hasan Çetin tutuklandı! 5 çocuğu ve eşi Özlem Çetin'i kasten öldürdüğü iddiası

        SHOW TV'de ekranlara gelen Didem Arslan'la Vazgeçme programında sır perdesi aralandı. 5 çocuğu ve eşi Özlem Çetin'in de içinde bulunduğu aracı kasıtlı bir şekilde sulama kanalına sürdüğü iddia edilen Hasan Çetin tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 20:26 Güncelleme: 05.01.2024 - 20:26
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        Şanlıurfa'da kullandığı otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 5 çocuğu ve eşinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan baba Hasan Çetin tutuklandı.

        Fotoğraf: DHA

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        KASTEN GERÇEKLEŞTİRDİ İDDİASI

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Mayıs 2023'te Hasan Çetin yönetimindeki otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 5 çocuk ve annenin hayatını kaybetmesiyle ilgili olayın kasten gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmayı derinleştirdi.

        Fotoğraf: DHA

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        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçtan atlayarak kurtulduğunu iddia eden baba Hasan Çetin ile olaydan yaklaşık 5 ay sonra evlendiği eşi İslim Çetini gözaltına aldı.

        Fotoğraf: AA

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        TUTUKLANDI

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çetin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İslim Çetin ise yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf: DHA

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        Kentte 6 Mayısta Hasan Çetinin kullandığı 31 B 7008 plakalı otomobil sulama kanalına düşmüş, sürücünün araçtan atlayarak yaralı kurtulduğu kazada, eşi Özlem Çetin ile 5 çocuğunun cenazesi bulunmuştu.

        Fotoğraf: DHA

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        Fotoğraf: DHA

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