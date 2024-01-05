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        Haberler Gündem Yargı Casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı

        Casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı

        İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a çalıştıkları iddiasıyla Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri yürüttükleri tespit edilerek operasyonla yakalanan 34 şüpheliden 26'sı "Siyasal veya Askerî Casusluk" suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 15 şüpheli tutuklandı. 8 şüpheli ise sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 18:53 Güncelleme: 05.01.2024 - 22:45
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İsrail İstihbarat Servisinin Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırmaya yönelik amaçlarının olduğu tespit edildi.

        Fotoğraf: DHA

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        46 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI TALİMATI

        Uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabilecekleri değerlendirilen 46 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Ekipler, 2 aylık fiziki ve teknik takibin ardından İstanbul merkezli 8 ilde, 57 adrese düzenlenen zincirleme operasyonla 34 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Fotoğraf: DHA

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        Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, bugün sabah saatlerinde, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Fotoğraf: DHA

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        8 ŞÜPHELİ SINIRDIŞI EDİLECEK

        Savcılıktaki işlemlerinin ardından 34 şüpheli´den 26´sı "Siyasal veya Askeri Casusluk" suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 8 şüpheli ise sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek.

        Fotoğraf: DHA

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