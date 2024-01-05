SON DAKİKA: FENOMENLER YAKALANDI! 'Var Böyle Yüzler' ile tanınan Kıvanç Talu ve eşi yakalandı!

SON DAKİKA: FENOMENLER YAKALANDI! 'Var Böyle Yüzler' ile tanınan Kıvanç Talu ve eşi yakalandı!

Son dakika haberi Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı! 'Var Böyle Tipler' kanalıyla bilinen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Şikayetler üzerine harekete geçen polis Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'yu yakaladı. Çiftin Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldiği ve burada polis ekiplerince yakalandığı kaydedildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

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