Oğuzhan Genç yazdı: Bıraktığı yerden!..

Hatayspor karşısındaki "Serdar Topraktepe Ball" üst üste kötü sonuçların ardından Beşiktaş'a bir nefes vermiş, gözler yeni hocaya çevrilmişti.

Son olarak Giovanni van Bronckhorst'ta karar kılan Beşiktaş yönetimi, Kasımpaşa maçında yeni hocayı tribünde oturtmayı hedefliyordu. Ancak teknik ekibinin şu anda çalıştıkları kulüplerden ayrılma noktasında çıkan pürüzler süreci uzattı.

REKLAM Yeni hoca için gözler hafta sonuna çevrilmişken 2023'ün sonunda Mersin'de oynanan oyunun devamı Dolmabahçe'de bekleniyordu. Ancak hiç de öyle başlamadı, öyle de devam etmedi. Kasımpaşa tehlike sinyalleri vermeye erkenden başlarken Beşiktaş'tan cılız yanıtlar geldi.

41'de Nuno Da Costa çok şık bir vuruşla Dolmabahçe'yi 2023'te alıştığı sessizliğe bürüdü. Hemen 5 dakika sonra Semih Kılıçsoy zor pozisyonda yine iyi takip ederek çölde çiçek açmayı sürdürdü. İlk yarı böyle biterken ikinci yarıda sahne yine Nuno Da Costa'nındı.

REKLAM Kasımpaşa'da gecenin kahramanı, 80 ve 83'te attığı gollerle Paşa'ya zaferi getirirken 2 toplarının da direkten döndüğünü ekleyelim. 2023'ü son galibiyete rağmen kötü anılarla kapatan Beşiktaş, 2024'e de kötü bir giriş yaptı.

Şimdi gözler gelecek yeni hocada... Ama keşke gelecek hocayla her şey hallolacak olsa. Keşke elde sihirli bir değnek olsa. Bu kadro ile kim olsa işi çok zor. Siyah-beyazlıların önünde bitirilmesi gereken daha koca bir yarım sezon var. Toparlanmak için sabır gerek ama bayağı bir sabır...