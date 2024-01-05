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        Bursa'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı (1)

        BURSA'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı. İlk bilgilere göre uçağın pilotunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 17:16 Güncelleme: 05.01.2024 - 17:16
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        Bursa'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı (1)
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        BURSA'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı. İlk bilgilere göre uçağın pilotunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Eskişehir´in Sivrihisar ilçesinde hava parkından kalkış yapan özel bir havacılık şirketine ait tek kişilik eğitim uçağı, Bursa´nın Yenişehir ilçesi Çiçeközü Mahallesi mevkisinde tarlaya zorunlu iniş yaptı. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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