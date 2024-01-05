GÜNCELLEME - Bursa'da tarım arazisine zorunlu iniş yapan eğitim uçağının pilotu yaralandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde zorunlu iniş yapan eğitim uçağındaki öğrenci pilot, hafif yaralı olarak kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi.

Yenişehir Havalimanı'ndan havalanan bir uçuş okuluna ait öğrenci pilot Mehmet Akif Öztürk yönetimindeki TC-AYG kuyruk numaralı eğitim uçağı, Bursa kent merkezindeki Yunuseli ve Eskişehir'deki Sivrihisar havaalanlarına uğradıktan sonra dönüşe geçti.

Uçağın pilotu, Yenişehir Havalimanı'na yaklaştığı sırada Bursa ile Bilecik il sınırları arasındaki Yenişehir'e bağlı kırsal Çiçeközü mevkisinde motor bölümünden kaynaklandığı değerlendirilen arıza nedeniyle tarım arazisine zorunlu iniş yaptı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zorunlu iniş sırasında ayağından yaralanan Öztürk, Yenişehir Devlet Hastanesinde tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edildi.

Jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından bölgeye yarın kırım ekibinin gelerek inceleme yapacağı öğrenildi.

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