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        Bursa'da tarlaya zorunlu iniş yapan eğitim uçağındaki bir kişi yaralandı

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde zorunlu iniş yapan eğitim uçağında bulunan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 17:23 Güncelleme: 05.01.2024 - 17:30
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        Bursa'da tarlaya zorunlu iniş yapan eğitim uçağındaki bir kişi yaralandı
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        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde zorunlu iniş yapan eğitim uçağında bulunan kişi yaralandı.

        Yenişehir Havalimanı yakınında yaşanan sorun nedeniyle eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Uçakta bulunan ve yaralanan kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Vali Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, olayın Bursa-Bilecik il sınırında Çiçeközü Mahallesi yakınında yaşandığını söyledi.

        Eğitim uçağının acil iniş yaptığı bilgisinin verilmesinin ardından ekiplerin hemen bölgeye ulaştığını belirten Demirtaş, hafif yaralanan kişinin sağlık durumunun hastanede takip edildiğini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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