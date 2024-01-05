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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa İbrahim Yıldız yazdı: Bravo Kasımpaşa! - Kasımpaşa Haberleri

        İbrahim Yıldız yazdı: Bravo Kasımpaşa!

        Kasımpaşa, Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu güçlü rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek sükse yaptı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Kasımpaşa ve Beşiktaş'ın performansını değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 23:11 Güncelleme: 05.01.2024 - 23:11
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        "Bravo Kasımpaşa!"
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        Kasımpaşa, Beşiktaş’ı 3-1 yenerek büyük bir başarıya imza attı.

        Karşılaşmaya iyi başlayan, ilk 15 dakika gol arayan, pozisyonlar bulan, oyunu rakip alana yıkan Kasımpaşa'ydı. Bu gösterge maçın gidişinin nasıl olacağının işaretiydi aslında.

        Maça başlarken Kasımpaşa teknik ekibinin kaygıları vardı. İki stoperi yoktu. Sadık sakat, Omeruo Afrika Kupası’na gitmişti. Bu oyuncuların yerine altyapıdan Yasin ve ilk kez 11’de yer alan Taylan görev yapacaktı.

        Üstelik, yedek kulübesine bakıldığında altyapı oyuncularından oluşan bir oyuncu grubu vardı. Sakatlanacak oyuncunun yerine girecekler de Taylan ve Yasin gibi 17-18 yaşlarındaki çocuklardı.

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        Beşiktaş gibi güçlü bir takım karşısında gençlerin (çocukların) zorlanacağı öngörülüyordu.

        Kasımpaşa'yı bu nedenle kutlamalıyız. İki genç savunmacı ile Cenk, Muleka, Rashica, Gedson gibi usta isimlere gol şansı vermediler. Hatta pozisyona girmelerini engellediler.

        Oyunun tamamında ne yaptığını bilen, takım oyunu oynayan, kenarları iyi kullanan, şut atmayı düşünen, mücadeleden yılmayan, kısacası planlarını uygulayan bir takım vardı sahada.

        Şansları yanlarında olsa skor 4-5 olabilirdi.

        3 gol atan Da Costa’nın bir şutu direkten döndü. Yine, Gökhan ve Aytaç’ın gol olabilecek şutları direğe takıldı. Mert’in çıkardığı toplar vardı. Kasımpaşa belki de tarihi bir fırsatı kaçırdı diyebiliriz.

        Kasımpaşa bu galibiyeti hak ederek elde etti. İkinci yarı için yapacakları transferler ile daha da güçlenecekler. Hedeflerinin üst sıralar olduğu ortada. Bunu başarabilecek bir felsefeye sahip olduklarını biliyoruz. Gelecek, Sami hoca ve takım adına oldukça aydınlık…

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        Beşiktaş’a gelince;

        İçler acısı bir durumdalar. Nereden başlasak bilemiyorum.

        Yönetim değişti. Hasan Arat geldikten sonra da kaos ortamı devam etti. Rıza Çalımbay’ı bir gece yarısı operasyonu ile gönderdiler. Olabilir. Peki, yerine kim geldi? Ya da gelecek? Henüz ortada bir isim yok.

        Belirsizlik sürüyor. Yaşanan süreç büyük sıkıntı içeriyor. Sancılı dönemden nasıl çıkılacak büyük soru işaretidir.

        Öncelikle, takım bütünlüğü tamamen ortadan kalkmış. Oyuncular neredeyse pes etmişler. Mücadele etmiyorlar. Kazanmak adına ortak bilinçten uzaklar. Mental olarak yorgunlar. Bu, fiziksel düşüşü de beraberinde getiriyor. Oyun bütünlüğü kalmamış. Plansız, programsız bir anlayış var. Ne kenarlar çalışıyor. Ne de pas yapma, şut atma, golü düşünme gibi olması gerekenler var.

        Sanki, antrenman maçı gibi duyarsızlık söz konusu. Maça damga vuran, karakter koyan tek bir oyuncu göremedik. Taraftara saygı, kulübün tarihine yakışır aksiyon yoktu. Bir takım ancak bu kadar kötü olabilir dersek yeridir.

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        Gerçekten, Beşiktaş nasıl toparlanır. Formaya yakışır oyun oynanır mı? Bilemiyorum.

        Giden yönetim eleştiriliyor. Doğru. Yanlış bir takım kurdular. Peki, yerine gelenlerin bir planı var mı?

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