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        Bursa'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 18:29 Güncelleme: 05.01.2024 - 18:30
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        Bursa'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı (2)
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        ÖĞRENCİPİLOT, TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

        Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Çiçeközü Mahallesi'nde tarlaya zorunlu iniş yapan eğitim uçağının öğrenci pilotu Mehmet Akif Öztürk, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri bölgede incelemede bulunurken, kazanın yaşandığı yere gelen özel havacılık şirketinin yönetim kurulu başkanı Ferdi Tercanlıoğlu, pilotun tek başına uçuş yapan bir öğrenci olduğunu belirterek, "Yenişehir Havaalanı'ndan kalkıp önce Yunuseli Havaalanı'na iniyor. Oradan Sivrihisar'a, oradan tekrar kalkıp Yenişehir'e inmek üzereyken buraya sebebini biz de bilmiyoruz, acil iniş yapma gereği duymuş. Şurada bulunan hendeğe takılmasaydı rahat bir şekilde buraya inecekti. Sorun da olmayacaktı. Pilotun durumunda hiçbir şey yok. Ama yine de kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Maddi hasardan başka bir şey yok" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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