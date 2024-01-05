Beşiktaş - Kasımpaşa: 1-3 (MAÇ SONUCU)
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olarak kötü gidişatı sürdürdü. Kasımpaşa'da hat-trick yapan Nuno Da Costa maça damgasını vururken, siyah-beyazlıların tek golü Semih'ten geldi.
Beşiktaş'ta kötü gidişat sürüyor... Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda ağırladığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.
Evinde üst üste 3. mağlubiyetini alan Beşiktaş'ın, bu karşılaşmaların hepsini 3-1'lik skorlarla kaybetmesi dikkat çekti.
NUNO DA COSTA DAMGASINI VURDU!
Güçlü rakibini deplasmanda devirerek büyük sükse yapan Kasımpaşa'da 3 gol atan Nuno Da Costa, galibiyetin mimarı oldu.
Yeşil Burun Adalı forvet, 41, 80 ve 83. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparken, bu sezonki gol sayısını da 6'ya çıkardı.
Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısındaki tek golü ise 45+2'de Semih Kılıçsoy'dan geldi.
Ligde maç fazlasıyla 5. sırada yer alan Beşiktaş bu sonuçla 29 puanda kaldı. Ligde 3 maç sonra kazanan lacivert-beyazlılar ise puanını 26'ya çıkarıp 8. sıraya tırmandı.MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN
Stat: Tüpraş
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal (Dk. 68 Tayyip Talha Sanuç), Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Hadziahmetovic, Rashica, Salih Uçan (Dk. 60 Ghezzal), Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy (Dk. 81 Emirhan Delibaş), Muleka (Dk. 60 Cenk Tosun)
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Gomis, Da Costa
Goller: Dk. 41, Dk. 80 ve Dk. 83 Da Costa (Kasımpaşa), Dk. 45+2 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 20 Salih Uçan, Dk. 30 Zaynutdinov (Beşiktaş), Dk. 51 Taylan Utku Aydın, Dk. 90 Gökhan Gül (Kasımpaşa)