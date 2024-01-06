Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı! Kargo şirketine 250 bin TL ceza! - Güncel haberler

        Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı! Kargo şirketine 250 bin TL ceza!

        Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kargo tesliminden sonra kuryenin alıcıya taciz içerikli mesaj göndermesi olayında, kargo şirketine gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle 250 bin lira idari para cezası verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 11:22 Güncelleme: 06.01.2024 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı! Kargo şirketine 250 bin TL ceza!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) kararına göre, internet üzerinden alışveriş yapan kişi, ürünün kargoyla adresine gönderilmesini istedi.

        KARGO SAHİBİNE TACİZ MESAJI ATTI

        AA'da yer alan habere göre kargo şirketinde çalışan kurye, ürünü teslim ettikten sonra kargo sahibine cep telefonundan taciz içerikli mesaj gönderdi.

        ALICI, KVKK'YE ŞİKAYET ETTİ

        Alıcı, veri sorumlusu kargo şirketinin kişisel veri güvenliğini sağlayamadığını savunarak, KVKK'ye şikayette bulundu.

        KARGO ŞİRKETİNE PARA CEZASI

        KVKK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yaptığı incelemede veri sorumlusu konumundaki kargo şirketine 250 bin lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

        Olayı gerçekleştiren kuryenin veri sorumlusu şirket adına çalıştığı aktarılan kararda, kuryeye, kişisel verilerin korunması, veri güvenliği konularında herhangi bilgilendirme yapılmadığı, eğitim verilmediği tespiti yer aldı.

        "VERİ SORUMLUSU GEREKLİ TEDBİRİ ALMADI"

        İlgili kişinin telefon numarasının kanunda öngörülen kişisel veri işleme şartlarına dayanılmaksızın hukuka aykırı olarak kullanıldığı belirtilen kararda, veri sorumlusunun kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri de almadığı kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kargocu tacizi
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        ABD'de havada büyük panik: Uçağın penceresi havada patladı
        ABD'de havada büyük panik: Uçağın penceresi havada patladı
        Transferde sıcak gelişme!
        Transferde sıcak gelişme!
        Köprüde scooter!
        Köprüde scooter!
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        4 uzatmalı tarihi maç!
        4 uzatmalı tarihi maç!
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Yüzde 48 artışla başladı
        Yüzde 48 artışla başladı
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        513 gün oldu... Katil aranıyor!
        513 gün oldu... Katil aranıyor!
        Askerlik borçlanmasına vergi iadesi
        Askerlik borçlanmasına vergi iadesi
        "TFF Başkanı istifa etmeli"
        "TFF Başkanı istifa etmeli"
        Otomobil durağa daldı! Karı koca can verdi!
        Otomobil durağa daldı! Karı koca can verdi!
        "Federasyon nerede derse o zaman oynarız"
        "Federasyon nerede derse o zaman oynarız"
        Kombo virüs salgını: Yeniden maske takma zamanı mı?
        Kombo virüs salgını: Yeniden maske takma zamanı mı?
        "Aday olmayı planlamıyorum"
        "Aday olmayı planlamıyorum"
        Riyad'da neler yaşandı? Dakika dakika anlattı
        Riyad'da neler yaşandı? Dakika dakika anlattı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu