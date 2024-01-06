Akaryakıt istasyonunda minibüste sucuk yıkayan 3 kişi gözaltına alındı (2)
SUCUKLARİMHA EDİLDİ
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde, minibüsün içinde yıkanan yaklaşık 70 kilo sucuk, numuneler alındıktan sonra Bursa Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Gemlik'te imha edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sucukların üretildiği Afyonkarahisar'daki tesislerin incelenmesi için Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Jandarmada ifadeleri alınan, sucukları yıkayan H.H.Y. ve F.M. ile aracın sahibi İ.Y., numuneleri alınan sucukların sonuçları çıkana kadar, serbest bırakıldı.
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