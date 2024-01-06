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        Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 20:43 Güncelleme: 06.01.2024 - 21:21
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        Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

        Emirhan K. idaresindeki 16 PC 369 plakalı otomobil, Alanyurt Köprülü Kavşağı'nda Abdulhalim H. idaresindeki 16 MC 091, Salih T. idaresindeki 16 APE 628 plakalı araç ve Mümin Ş. idaresindeki 16 H 8471 plakalı araç çarpıştı.

        16 PC 369 plakalı araçta bulunan Adem K. yaralandı.

        Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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