Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Emirhan K. idaresindeki 16 PC 369 plakalı otomobil, Alanyurt Köprülü Kavşağı'nda Abdulhalim H. idaresindeki 16 MC 091, Salih T. idaresindeki 16 APE 628 plakalı araç ve Mümin Ş. idaresindeki 16 H 8471 plakalı araç çarpıştı.

16 PC 369 plakalı araçta bulunan Adem K. yaralandı.

Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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