Hasan Arat'tan İngiliz basınına açıklamalar: Bayern Münih sistemini kuruyoruz

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"EFSANE BEŞİKTAŞLILAR´DAN OLUŞAN BİR İSKELET KURUYORUZ"

İngiliz futbolcu Chamberlain´in iyi bir futbolcu olduğunu ifade eden Arat, "Herkes onu çok seviyor. 1-2 tane yıldız oyuncumuz olabilir ama daha fazla olmamalı. Alabileceğimizin en iyilerini almalıyız. Avrupa'da en çok tanınan kulüp olmayı hedefliyoruz. Şu an önce kazanmalıyız. Zor zamanlarda olduğumuz için buradayım. Bu biraz zaman alacak. Efsane Beşiktaşlılar´dan oluşan bir iskelet kuruyoruz. Bayern Münih´in oluşturduğu tarz gibi. Bunu ilk kez yapıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.