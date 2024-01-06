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        Haberler Spor Futbol İtalya İtalyan gazeteciler, Kenan Yıldız’ın performansını Habertürk’e değerlendirdi: Yıldız gibi parlıyor! - Futbol Haberleri

        İtalyan gazeteciler, Kenan Yıldız'ın performansını Habertürk'e değerlendirdi: Yıldız gibi parlıyor!

        Juventus'un genç futbolcusu Kenan Yıldız geçtiğimiz günlerde İtalya Kupası mücadelesinde Salernitana karşısında attığı golle gündemi sarstı. Milli takımdaki performansıyla çıkışa geçen Kenan ardından Juventus formasıyla çıktığı maçlarda iki şık gole imza attı. İtalyan gazeteciler, Kenan Yıldız'ın son dönemdeki yükselen performansı, Juventus'taki geleceği ve takımdaki yerini Habertürk Spor'a değerlendirdi

        ocak@haberturk.com
        Giriş: 06.01.2024 - 18:30 Güncelleme: 06.01.2024 - 18:33
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        Juventus’ta gösterdiği performansla son dönemde dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız, Avrupa’da ve Türkiye’de gündemden düşmüyor. Son olarak İtalya Kupası’nda Juventus’un Salernita’yı ağırladığı maçta ağları sarsan genç yetenek yine adından söz ettirdi.

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        Bayern Münih altyapısından Juventus alt yaş gruplarına katılan ardından da Juventus A Takımı'na yükselen Kenan Yıldız'ın performansı, EURO 2024 öncesi kuşkusuz Vincenzo Montella'yı da sevindiriyor.

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        İtalyan gazeteciler Federico Targetti ve Cristiano Corbo, Kenan Yıldız'ın son dönemdeki performansı, Juventus'taki geleceği ve takımdaki yerini Habertürk Spor'a değerlendirdi. İşte İtalyan gazetecilerin Habertürk Spor'a özel yorumları...

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        Federico Targetti (Calciomercato): Kenan soyisminin Türkçe'deki anlamı olan Yıldız gibi parlıyor!

        Kenan Yıldız, eğer yanılmıyorsam soyisminin Türkçe'deki anlamı olan yıldız gibi parlıyor. Sadece Frosinone ve Salernitana'ya attığı goller değil; hareketleri, driplingleri 1990 Dünya Kupası'nda Çekoslovakya'ya karşı Roberto Baggio'yu andırıyor. Aynı zamanda gol atmasa bile Roma'ya karşı gösterdiği performans saf klas, bence FC Bayern şansı varken sözleşmesini uzatmadığı için pişman olacak.

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        Cristiano Corbo (ilbianconero): Kenan tek kelimeyle büyük bir yetenek

        Kenan Yıldız tek kelimeyle büyük bir yetenek. Son dönemdeki performansıyla Juventus'ta uzun yıllar kalabilecek, hatta belki de Juventus için fazla büyük olabilecek bir oyuncu. Onun önemli teknik ve insani niteliklere sahip olduğuna inanıyorum. Kariyerinin bu yeni aşamasına yaklaşımından herkesin çok mutlu olduğunu biliyorum. Onun yeteneklerini zaten biliyorduk.

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        Federico Targetti (Calciomercato): İtalya Kupası onun turnuvası olacak

        Genç bir oyuncudan bahsediyoruz, bu yüzden Allegri'nin onu başlangıçtan itibaren düzenli olarak oynatacağını sanmıyorum. Chiesa sakatlıktan döndü ve kilit bir oyuncu ancak Kenan Yıldız bu haliyle herhangi bir maçın son üçte birlik bölümünde bile büyük bir gelişme sağlayacaktır. Tabii ki İtalya Kupası onun turnuvası olacak.

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        Cristiano Corbo (ilbianconero): Daha sabırlı olması gerekiyor

        Bana göre Allegri, Juventus'u maçın başından itibaren Kenan'la hayal ediyor. Şu anda bunu riske atamaz çünkü Juventus sezonun en önemli maçlarını oynuyor. Bu yüzden Yıldız'ın da sabırlı olması gerekiyor. Ama bol bol dakika alacaktır.

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        Federico Targetti (Calciomercato): Juve'nin onu elinde tutmak için her şeyi yapacağını düşünüyorum

        Kenan Yıldız, Frosinone'den kiralanan Matias Soulé'nin aksine, sadece kanat oyuncusu olarak değil forvet arkasında da rahatlıkla oynayabiliyor, bu yüzden Juve'nin onu elinde tutmak için her şeyi yapacağını düşünüyorum. Menajeri Tuttosport'a Yıldız'ı on yıl daha siyah beyazlu kulüpte görebileceğini söyledi, o kadar emin olamıyorum ama Avrupa'nın diğer üst düzey kulüplerinin onu satın almak için büyük bir kaynak göstermesi gerekecek. İtalya'da Kenan'ın etrafında büyük bir heyecan var, şimdi defans oyuncuları onu daha fazla inceleyecek ve gerçek bir yıldız olup olmadığını göreceğiz.

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        Cristiano Corbo (ilbianconero): Bu kadar hızlı gelişirse Juventus'ta kısa bir geleceği olacağını görüyorum

        Kenan eğer bu kadar iyi ve hızlı gelişirse, Juventus'ta kısa bir geleceği olacağını görüyorum! Nedeni basit. Onu karşılayabilecek, Kenan gibi bir yeteneği isteyen pek çok takım var. Juventus'un mali durumunu göz önünde bulundurursak iyi oyuncularının hepsini satabilir. Ama Allegri onu elinde tutmak istiyor. Bu yıl olmasa bile gelecek yıl ilk 11'de olacaktır.

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