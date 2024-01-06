İtalyan gazeteciler, Kenan Yıldız'ın performansını Habertürk'e değerlendirdi: Yıldız gibi parlıyor!

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Cristiano Corbo (ilbianconero): Daha sabırlı olması gerekiyor Bana göre Allegri, Juventus'u maçın başından itibaren Kenan'la hayal ediyor. Şu anda bunu riske atamaz çünkü Juventus sezonun en önemli maçlarını oynuyor. Bu yüzden Yıldız'ın da sabırlı olması gerekiyor. Ama bol bol dakika alacaktır.

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Federico Targetti (Calciomercato): Juve'nin onu elinde tutmak için her şeyi yapacağını düşünüyorum Kenan Yıldız, Frosinone'den kiralanan Matias Soulé'nin aksine, sadece kanat oyuncusu olarak değil forvet arkasında da rahatlıkla oynayabiliyor, bu yüzden Juve'nin onu elinde tutmak için her şeyi yapacağını düşünüyorum. Menajeri Tuttosport'a Yıldız'ı on yıl daha siyah beyazlu kulüpte görebileceğini söyledi, o kadar emin olamıyorum ama Avrupa'nın diğer üst düzey kulüplerinin onu satın almak için büyük bir kaynak göstermesi gerekecek. İtalya'da Kenan'ın etrafında büyük bir heyecan var, şimdi defans oyuncuları onu daha fazla inceleyecek ve gerçek bir yıldız olup olmadığını göreceğiz.

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Cristiano Corbo (ilbianconero): Bu kadar hızlı gelişirse Juventus'ta kısa bir geleceği olacağını görüyorum Kenan eğer bu kadar iyi ve hızlı gelişirse, Juventus'ta kısa bir geleceği olacağını görüyorum! Nedeni basit. Onu karşılayabilecek, Kenan gibi bir yeteneği isteyen pek çok takım var. Juventus'un mali durumunu göz önünde bulundurursak iyi oyuncularının hepsini satabilir. Ama Allegri onu elinde tutmak istiyor. Bu yıl olmasa bile gelecek yıl ilk 11'de olacaktır.

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