Üniversite öğrencisi Gökçe Bebeci evinde ölü bulundu
İzmir'in Urla ilçesinde, kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 25 yaşındaki Gökçe Bebeci, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Bebeci'nin cansız bedeni, ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle otopsi için morga götürüldü
25 yaşındaki Gökçe Bebeci, İzmir'deki evinde ölü bulundu. Olay, saat 14.30 sıralarında Zafer Caddesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Gökçe Bebeci'den haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve giden polis, genç kızın cansız bedeni ile karşılaştı. Ölümü şüpheli bulunan Bebeci'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Bebeci'nin ölüm haberini alan üniversiteden arkadaşları ise genç kızın evinin önünde gözyaşı döktü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.