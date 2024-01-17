Metroda ağlayan bebeği, klarnetle ninni çalıp uyuttular

BURSA'da, metroda ağlayan bebeği, sokak müzisyenleri klarnetle ninni çalıp sakinleştirerek uyuttu. Bebeğin annesi, o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Kestel- Uludağ Üniversitesi hattında annesiyle birlikte pusette yolculuk yapan bebek, ağlamaya başladı. Bebeği sakinleştirmeye çalışan annenin yardımına, metroda klarnet çalıp, vatandaşların yolculuğuna eşlik eden sokak müzisyenleri yetişti. Müzisyenler, klarnetle ninni çalıp bebeği sakinleştirerek uyuttu. Bebeğin annesi, o anları cep telefonuyla kayda aldı.

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