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        Metroda ağlayan bebeği, klarnetle ninni çalıp uyuttular

        BURSA'da, metroda ağlayan bebeği, sokak müzisyenleri klarnetle ninni çalıp sakinleştirerek uyuttu. Bebeğin annesi, o anları cep telefonuyla kayda aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 15:24 Güncelleme: 17.01.2024 - 15:25
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        Metroda ağlayan bebeği, klarnetle ninni çalıp uyuttular
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        BURSA'da, metroda ağlayan bebeği, sokak müzisyenleri klarnetle ninni çalıp sakinleştirerek uyuttu. Bebeğin annesi, o anları cep telefonuyla kayda aldı.

        Kestel- Uludağ Üniversitesi hattında annesiyle birlikte pusette yolculuk yapan bebek, ağlamaya başladı. Bebeği sakinleştirmeye çalışan annenin yardımına, metroda klarnet çalıp, vatandaşların yolculuğuna eşlik eden sokak müzisyenleri yetişti. Müzisyenler, klarnetle ninni çalıp bebeği sakinleştirerek uyuttu. Bebeğin annesi, o anları cep telefonuyla kayda aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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