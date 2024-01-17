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        Gemlik'te uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 14:54 Güncelleme: 17.01.2024 - 14:55
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        Gemlik'te uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen A.P'yi (43) Umurbey Mahallesi'ndeki evinin önünde aracında gözaltına aldı.

        Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, hassas terazi, sustalı bıçak ve 18,64 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.P, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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