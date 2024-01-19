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        Bursa´da piyasa değeri 2 milyon lira olan gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi

        BURSA´da bir depoya yapılan baskında piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 15:45 Güncelleme: 19.01.2024 - 15:50
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        Bursa´da piyasa değeri 2 milyon lira olan gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi
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        BURSA´da bir depoya yapılan baskında piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize  Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, gümrük kaçağı tütün mamullerinin ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen çalışmalar kapsamında, Osmangazi ilçesindeki bir depoya operasyon düzenlendi. Depoda yapılan aramada, 9 bin 570 elektronik sigara likidi, 1020 elektronik sigara cihazı, 450 elektronik sigara aparatı, 369 elektronik sigara kartuşu ile 247 sıvı likit ele geçirildi.

        Piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirlenen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan depo sahibi M.G. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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