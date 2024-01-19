Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Ali Babacan: Küçük ortak yeni krizler çıkarma peşinde

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Her alanda ama her alanda krizler içindeyiz. Tüm bunlar ülkemizin nefes borusunu tıkarken, küçük ortağın başka planları var. O hala yeni yeni krizler çıkarma peşinde. Biz, hukuk düzelmeden ekonomi düzelmez diyoruz. Küçük ortak kürsüye çıkıyor, Anayasa Mahkemesi´ni kapatmakla tehdit ediyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 14:12 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ali Babacan: Küçük ortak yeni krizler çıkarma peşinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Her alanda ama her alanda krizler içindeyiz. Tüm bunlar ülkemizin nefes borusunu tıkarken, küçük ortağın başka planları var. O hala yeni yeni krizler çıkarma peşinde. Biz, hukuk düzelmeden ekonomi düzelmez diyoruz. Küçük ortak kürsüye çıkıyor, Anayasa Mahkemesi´ni kapatmakla tehdit ediyor" dedi.

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin Bursa Büyükşehir ve 5 ilçe belediye başkan adayını açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi. Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Zeki Kahraman ile ilçe belediye başkan adayları ve İl Başkanı Tayfun Öztürk katıldı.

        Konuşmasına 14 Mayıs´taki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerini hatırlatarak başlayan Babacan, "Çok çalıştık, çok çabaladık, fakat vatandaşlarımızın ancak yüzde 48´ini ikna edebildik. Sonuçta, seçimlerden bu yana memleketin halini görüyorsunuz. Farkındayız, geçinmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Farkındayız, emeklilerimize verilen üç kuruş zam müjde diye sunuluyor. Farkındayız. Gençlerimiz iş bulamıyor, ev araba alma imkanları yok. Esnafımız borç içinde, çiftçimiz borç içinde. Hepsinin farkındayız. En önemlisiyse, ülke olarak topyekun hayal kırıklığı içindeyiz, bunun da farkındayız" dedi.

        `ÜLKEMİZ EN İYİSİNİ, EN GÜZELİNİ HAK EDİYOR´

        Türkiye´nin ilk uzay yolculuğuna da değinen Ali Babacan, "Gece, 00.49´da, ilk uzay yolcumuzu göklere gönderdik. Biz de geceleyin otelin salonunda canlı izledik. Alper Gezeravcı, bir hayali gerçekleştirdi, ülkemizin uzaya gönderdiği ilk insan oldu. `Büyüyünce astronot olacağım´ diyen çocuklardan biri hayaline ulaştı. Ne mutlu bize. Gençlerin daha fazla hayal kurmasına, çocukların ufkunun genişlemesi için bir fazla tuğla koyan herkese teşekkür ediyorum. Fakat bu bize yetmemeli. Ülkemiz en iyisini, en güzelini hak ediyor" dedi.

        `KURTULUŞ, ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINA UYULMASINDAN GEÇİYOR´

        Konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli´yi eleştiren Babacan, şunları söyledi:

        "Mutlak açlık yeniden ülkemizin dört bir yanını sardı. Çeteler, mafyalar yeniden ülkemizin üst düzeylerinde ağırlanır oldu. Hukuk sistemimiz rüşvet çarklarına sıkışmış durumda. Her alanda ama her alanda krizler içindeyiz. Tüm bunlar ülkemizin nefes borusunu tıkarken, küçük ortağın başka planları var. O hala yeni yeni krizler çıkarma peşinde. Emekliler geçinmemiş, öğrenciler okulu bırakmış, aileler kira ödeyememiş onun umurunda değil. Biz, hukuk düzelmeden ekonomi düzelmez diyoruz. Küçük ortak kürsüye çıkıyor, Anayasa Mahkemesi´ni kapatmakla tehdit ediyor. Şimdi, bir saniye onun gücü Anayasa Mahkemesi´ni kapatmaya zaten yetmez. Ama bağırmayı, çağırmayı seviyor. Arkadaşlar, Alper kardeşimiz uzayda. Küçük ortak mahkemeyle kavga ediyor. Anlamıyor. Bu ülke düzlüğe Anayasa Mahkemesi´nin kapatılmasıyla çıkmaz. Anayasa Mahkemesi´nin kararlarına uyulmasıyla çıkar. Bu ülke düzlüğe kürsüden edilen hakaretlerle, tehditlerle, bağırış çağırışla çıkmaz. Akılla, bilimle çıkar. Bu ülke düzlüğe istemediğim kurumu kapatayım, istemediğim kişiyi susturayım diyerek çıkmaz. Demokrasiyle çıkar. Tüm bu yaşanan krizlerden kurtuluş, adaletten geçiyor, haktan geçiyor. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmasından geçiyor."

        `İKTİDARIN BELEDİYECİLİĞİ SINIFTA KALMIŞTIR´

        Partisinin 31 Mart seçimlerine kendi adıyla, kendi logosuyla, kendi adaylarıyla gireceğini söyleyen Babacan, Bursa´nın 17 ilçesinde de aday çıkaracaklarını belirtti. Babacan, "1 büyükşehir, 5 ilçe adayımızı açıkladık. Yarısı erkek yarısı kadın. Kalan 12 ilçede de aday çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Polis memuru aile katliamı yaptı: 3 ölü!
        Polis memuru aile katliamı yaptı: 3 ölü!
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        ABD'de yüzyılın kar fırtınası
        ABD'de yüzyılın kar fırtınası
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        İlk Türk astronot dünya basınında
        İlk Türk astronot dünya basınında
        Tatlıcıda kurşun yağdırdı! Saldıran da saldırıya uğrayan da yakalandı
        Tatlıcıda kurşun yağdırdı! Saldıran da saldırıya uğrayan da yakalandı
        Sulama göletinde bulundu
        Sulama göletinde bulundu
        Epstein belgeleri sonrası Kral Charles'tan yeni adım
        Epstein belgeleri sonrası Kral Charles'tan yeni adım
        "İstikbal göklerdedir"
        "İstikbal göklerdedir"
        Yıldızlar gecesi!
        Yıldızlar gecesi!
        Uzay yolculuğu başladı
        Uzay yolculuğu başladı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Tatile gidecekler dikkat! Yağışlı havalar geri dönüyor
        Tatile gidecekler dikkat! Yağışlı havalar geri dönüyor
        Transferler sakata geldi!
        Transferler sakata geldi!
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek

        Benzer Haberler

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa'da öğrencilere karne dağıttı
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa'da öğrencilere karne dağıttı
        Bursa'da elektronik sigara kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutukland...
        Bursa'da elektronik sigara kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutukland...
        Bakan Tunç: Çocuk psikolojisine uygun yargılama süreci, maddi gerçeğin orta...
        Bakan Tunç: Çocuk psikolojisine uygun yargılama süreci, maddi gerçeğin orta...
        Bursa'da 5 ton sahte içki ele geçirildi
        Bursa'da 5 ton sahte içki ele geçirildi
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Bursa'da partililerle bir araya geldi:
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Bursa'da partililerle bir araya geldi:
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa Çocuk Adalet Merkezi'nin açılışında konuşt...
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa Çocuk Adalet Merkezi'nin açılışında konuşt...