Karacabey'de 31 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde hırsızlık suçundan 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine konuldu.

Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürdü.

Ekipler, hırsızlık suçundan 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan U.Ç'yi (35) düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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