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        Karacabey'de 31 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde hırsızlık suçundan 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 14:18 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:18
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        Karacabey'de 31 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Bursa’nın Karacabey ilçesinde hırsızlık suçundan 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine konuldu.

        Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürdü.

        Ekipler, hırsızlık suçundan 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan U.Ç'yi (35) düzenledikleri operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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