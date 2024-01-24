Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Ferhat, ara sokakta başından vurulmuş olarak ölü bulundu

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde oturan Ferhat Yeşiltaş (22), ara sokakta başından vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 16:27 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ferhat, ara sokakta başından vurulmuş olarak ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde oturan Ferhat Yeşiltaş (22), ara sokakta başından vurulmuş halde ölü bulundu.

        Olay, saat 15.00 sıralarında, Huzur Mahallesi 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Silah sesini duyanlar dışarı çıktığında, ara sokakta başından tüfekle vurulmuş halde yerde yatan kişiyi görüp, polise haber verdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin kontrolünde yanında av tüfeği bulunan kişinin Ferhat Yeşiltaş olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri ise Yeşiltaş'ın, hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Oğlunun ölüm haberini alıp olay yerine gelen İrfan Yeşiltaş (50) ile Ferhat'ın ağabeyi Murat Yeşiltaş (27), fenalık geçirdi. Babayla oğlunu, yakınları sakinleştirdi. Yeşiltaş'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Bursa'da polis denetimlerinde 20 şüpheli gözaltına alındı
        Bursa'da polis denetimlerinde 20 şüpheli gözaltına alındı
        Bursaspor'un yeni teknik direktörü Ümit Şengül oldu
        Bursaspor'un yeni teknik direktörü Ümit Şengül oldu
        36 saat sonra bulunan çocukların babası: Kaçmayı alışkanlık haline getirdil...
        36 saat sonra bulunan çocukların babası: Kaçmayı alışkanlık haline getirdil...
        Bursa'da servis midibüsünün altında kalan motosikletin sürücüsü öldü
        Bursa'da servis midibüsünün altında kalan motosikletin sürücüsü öldü
        Bursa'da 15 sanatçı eserleriyle "İkinci Zaman Sergisi"nde buluştu
        Bursa'da 15 sanatçı eserleriyle "İkinci Zaman Sergisi"nde buluştu
        4 kablolu kalp pili tedavisi ile sağlıklarına kavuştular
        4 kablolu kalp pili tedavisi ile sağlıklarına kavuştular