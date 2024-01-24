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        Bursa'da servis midibüsünün altında kalan motosikletin sürücüsü öldü

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde servis midibüsünün altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 14:57 Güncelleme: 24.01.2024 - 14:57
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        Bursa'da servis midibüsünün altında kalan motosikletin sürücüsü öldü
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde servis midibüsünün altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Karapınar Mahallesi'nde seyir halinde olan S.K. idaresindeki 16 S 4523 plakalı midibüs, 105. Sokak yönüne giden Emin Durmuş'un (53) kullandığı 16 AIC 023 plakalı motosiklete çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle midibüsün altında sıkışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Durmuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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