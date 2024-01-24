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        Bursa'da 15 sanatçı eserleriyle "İkinci Zaman Sergisi"nde buluştu

        Bursa Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde 15 sanatçının özgün eserlerinden oluşan ve küratörlüğünü İsmail Erdoğan'ın yaptığı "İkinci Zaman Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 14:35 Güncelleme: 24.01.2024 - 14:40
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        Bursa'da 15 sanatçı eserleriyle "İkinci Zaman Sergisi"nde buluştu
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        Bursa Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde 15 sanatçının özgün eserlerinden oluşan ve küratörlüğünü İsmail Erdoğan’ın yaptığı "İkinci Zaman Sergisi" açıldı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı AIinur Aktaş, Tayyare Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, bu sergiyle tarihe not düşmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Minyatürden hat sanatına, resimden ipeğin nahif dünyasına bir dizi tasarım fikrinden yola çıkan Kültür AŞ Genel Müdürü Fetullah Bingül ve küratör İsmail Erdoğan rehberliğinde Türkiye'nin önde gelen sanatçılarının Bursa'yı resmettiğini aktaran Aktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Bir sergiden öte Bursa’nın güzelliklerini farklı açılardan gören ve gösteren bu proje kapsamında üretilen eserler Bursa’ya ilişkin ürünler üzerine nakşedilerek kalıcı çalışmalara da kapı araladı. 15 gün açık kalacak olan sergimizin, sonraki zamanlarda şehrimizin farklı mekanlarında da sanatseverlerle buluşturmayı planlıyoruz. İkinci Zaman sergimize eserleriyle katkı sağlayan değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyor, projeye emek verenleri kutluyorum."

        İsmail Erdoğan da çeşitli buluşma ve karşılaşmalar sonucunda "Bursa’nın gerçekten hakkını verebilmek anlamında sanatçılarla Bursa’yı buluşturma ve bunları güzel ürünlere dönüştürme noktasında ne yapabiliriz?" sorusuna yanıt aramaları sonucu serginin ortaya çıktığını vurguladı.

        Alanında Türkiye’nin önde gelen sanatçıları ile farklı ülkelerden sanatçıların 40’ın üzerinde eseriyle bu seçkinin hazırlandığını bildiren Erdoğan, "Foto manipülasyon, sulu boya, yağlı boya, grafik tasarımın da içine girdiği minyatür sanatı ve farklı üsluplarda çok özel eserlerin olduğu bir seçki oluştu. Başta bu eşsiz serginin ortaya çıkmasına katkı sunan sanatçılarımıza, buna alan açan Başkanımız Alinur Aktaş’a ve Fetullah Bingül’e, siz değerli katılımcılara çok teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı.

        Açılış kurdelesinin kesilmesi ve serginin gezilmesiyle sona eren programa, Kültür AŞ Genel Müdürü Fetullah Bingül, serginin oluşmasına eserleriyle katkı sağlayan Hikmet Barutçugil, Ali Lei Gong, Cemal Toy, Ahmet Öğreten, Engin Korkmaz, Levent Karaduman, Dağıstan Çetinkaya, Aygül Okutan, Said Lei, Zafer Örs, Mehlika Hilal Kırca, Yasin Yaman, Büşra Yurtseven, Hüseyin Ünlü ve Ömer Faruk Boyacı ile çok sayıda Bursalı sanatsever katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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