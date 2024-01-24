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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Beyaz eşyada ihracat düştü, iç pazar büyüdü - İş-Yaşam Haberleri

        Beyaz eşyada ihracat düştü, iç pazar büyüdü

        Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), 2023 yılını değerlendirdi. Beyaz eşya pazarında ihracat yüzde 10 düşerken, iç satış hacmi yüzde 14 arttı. Toplam pazarda yüzde 4'lük gerileme yaşanırken, üretim de yüzde 1 düştü

        agirgin@haberturk.com
        Giriş: 24.01.2024 - 13:44 Güncelleme: 24.01.2024 - 13:44
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        İhracat düştü, iç pazar büyüdü
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        Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), 2023 yılını değerlendirdikleri bir basın toplantısı düzenledi.

        2023'te 33 milyon adet üretim yapan TÜRKBESD’e üye firmalar, bunun 23 milyonunu ihraç etti. Dünya beyaz eşya üretimin yüzde 7'sini kapsayan ve dünyanın en büyük 2. üretim üssü olan Türk beyaz eşya sektörünün 60 bin doğrudan, 600 bin dolaylı istihdam sağladığı kaydedildi.

        İHRACAT DÜŞTÜ, İÇ PAZAR BÜYÜDÜ

        2022'de 25.8 milyon olan ihracat hacminin yüzde 10'luk kayıpla 23 milyona düştüğü belirtildi. Buna karşın 8.3 milyon olan iç satış hacmi 9.5 milyona yükseldi. Pazarda toplam yüzde 4 düşüş gerçekleşirken üretim yüzde 1 azaldı.

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        SIĞIN: DIŞ PİYASADAKİ DARALMA İHRACATI DÜŞÜRDÜ

        İhracattaki düşüşü iç satışların dengeleyerek iç piyasanın kaldıraç etkisi yarattığı, böylece üretim ve istihdam yapısının korunabildiği değerlendirmesinde bulunan TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Tüm yıl boyunca devam eden dış piyasalardaki daralma ihracatımızdaki düşüşün en önemli sebebi oldu. İhracattaki düşüşü bu zamana kadar iç satışlar büyük oranda dengeledi. 2024 yılı için de küresel risklerin değişmeyeceği öngörüsü ile iç satışların son derece önemli olduğunu biliyoruz. Üretim ve istihdam seviyelerimizin korunması yine iç pazardan alınan güçle mümkün olacak.”

        "ENERJİ VERİMLİ ÜRÜNLER İLE KEBAN BARAJI'NIN 1 YILLIK ÜRETİMİ KADAR TASARRUF MÜMKÜN"

        İç pazar dinamizminin vazgeçilmez olduğuna dikkat çeken Sığın, “Sektör olarak ülkemiz ve tüketicilerimiz için arzumuz, enerji verimli ürünlerin daha da yaygınlaşmasıdır. Bu sayede ülkemizin kaynakları korunurken tüketicilerimiz için de tasarruf imkanı doğacaktır” dedi.

        TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, sözlerine şöyle devam etti: “Kredi kartı taksit sayılarının azaltılması, kredi faiz ve komisyon oranlarının yükseltilmesi gibi uygulamalar, enerji verimli ürünlerin daha fazla tüketiciyle buluşmasına engel oluyor. Oysa bu yeni nesil ürünlerin yaygınlaşması sadece sanayimizin varlığı ve sürekliliği için değil; ülkemizin ve tüketicilerimizin refahı için de büyük önem taşımaktadır. Bildiğiniz gibi ülkemizde beyaz eşya endüstrisi olarak Ar-Ge çalışmalarımız ve yatırımlarımızı her geçen gün artırarak tüketicilerimize enerji verimliliği yüksek ürünler sunuyoruz. Enerji verimli ürünlere geçişle 2030 yılına kadar buzdolaplarından yıllık yaklaşık 2.7 TWH, çamaşır makinelerinden yıllık 2,1 TWh bulaşık makinelerinden yıllık 1,2 TWh tasarruf bekleniyor. Yaptığımız hesaplamalara göre piyasada enerji verimli ürünlerin hakim olması durumunda Keban Barajı’nın 1 yıllık üretimine denk şekilde toplam 6 TWh’lık bir enerji tasarruf edilebilir.”

        ÖZKADI: İHRACAT TEŞVİKLERİNİN GELİŞTİRİLEREK DEVAM ETMESİ SON DERECE KRİTİK

        Toplantıda ihracat pazarlarında sanayicilerin desteklenmesi gerektiğinin altını çizen TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı “AB ve bağlantılı birçok pazarda da ihracatçılarımız özellikle Uzakdoğulu rakiplerine karşı çetin bir rekabet ortamı ile karşı karşıyadır. Bu bağlamda, ihracat teşviklerinin geliştirilerek devam etmesi son derece kritiktir” diye konuştu. Özkadı ayrıca, sınırda karbon düzenleme mekanizması (SKDM) kapsamında ilk raporlamanın 31 Ocak’ta olacağını hatırlatarak, ilerleyen süreçte SKDM’den muaf olmak için Türkiye’de de AB ile uyumlu bir Emisyon Ticaret Sistemi’nin tesisi ve toplanan gelirlerin yeşil dönüşüme aktarılmasının önemine işaret etti.

        Mehmet Yavuz: “Anti-damping soruşturması ihracat ve istihdam üzerinde etkili olacaktır”

        Sektörün önemli temel girdilerinden yassı çelik ürünleri ile ilgili olarak da TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz şunları söyledi: “Sektörümüzde kullanılan soğuk sac, sıcak yassı çelikten üretilmekte ve bu nedenle, sıcak yassı çelik ürünlerindeki herhangi bir değişim, sektörümüzü doğrudan etkilemektedir. Yakın tarihte Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli yassı sıcak çelik ürünlerine yönelik bir anti damping soruşturması başlatıldı. Bu soruşturmanın olası sonucunun; nihai ürün maliyetine, istihdam ve ihracat kayıplarına etkisini takip ediyoruz. TÜRKBESD olarak soruşturma sonucunun ihracat ve istihdam gibi önemli faktörler üzerinde etkili olabileceğini ve bu etkilerin dikkate alınması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz.”

        KUSEYRİ: DOLANDIRICILIĞA KARŞI SERVİS.ORG.TR

        Yetkili servislerin önemine değinen TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Semir Kuseyri, “Yetkili olmadığı halde yetkili servis gibi kendilerini tanıtan ve asıl amaçları dolandırıcılık olan kişiler nedeniyle çok sayıda tüketici mağduriyetine ve ürün kaybına şahit oluyoruz. Bu olumsuz durum ayrıca firmaların ticari itibarlarına ve marka değerlerine de zarar verebiliyor. Ticaret Bakanlığı tarafından açılan Servis Bilgi Sistemi - SERBİS yetkili servislere ilişkin bilgilere doğru ve kolay bir şekilde erişim sağlanması en doğru kaynak. www.servis.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden Türkiye’deki tüm kayıtlı yetkili servislere kolayca ulaşılabiliyor” diye konuştu.

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