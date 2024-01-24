4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı! İzmir'de, bir süredir kanser tedavisi gören öğretim görevlisi 38 yaşındaki Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, 4 yaşındaki kızı Linda Yılmaz´ı ve 61 yaşındaki kayınvalidesi Dilek Uzelli'yi tabancayla öldürüp, boşanma aşamasındaki kendisi gibi öğretim görevlisi olan kendisiyle aynı yaştaki eşi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ı ağır yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti

İzmir'de kan donduran olay, saat 09.30 sıralarında Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi 879 Sokak'ta meydana geldi.

AYRI YAŞADIĞI EŞİNİN EVİNE GİTTİ

DHA'da yer alan habere göre bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz (38), boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ın (38) yaşadığı evin önüne geldi.

HEPSİNE ATEŞ AÇIP KENDİSİNİ VURDU

Yılmaz, burada otomobilden inen kızı Linda Yılmaz'a (4), kayınvalidesi Dilek Uzelli'ye (61) ve eşi Derya Uzelli Yılmaz'a tabancayla ateş etti. Yılmaz daha sonra aynı silahla kendini başından vurdu.

KIZI VE KAYINVALİDESİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Linda Yılmaz ve Dilek Uzelli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Derya Uzelli Yılmaz ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Derya Uzelli Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Çiftin boşanma sürecinin çekişmeli geçtiği, kanser hastası Yusuf Yılmaz'ın tedavi için yurt dışına gidip, geldiği öğrenildi.

ÜZERİNDEN 4 SİLAH ÇIKTI

Polis ekiplerinin incelemesinde, üzerinden 4 ruhsatsız tabanca çıkan Yusuf Yılmaz'ın olası tutukluluk durumunda diğer silahlardan birini kullanmayı amaçladığının değerlendirildiği belirtildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürerken, soruşturma başlatıldı.