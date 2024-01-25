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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Boşanmadan bir gün önce katliam! - İzmir haberleri

        Boşanmadan bir gün önce katliam yapmış!

        İzmir'de, kanser tedavisi gören öğretim üyesinin kendisi gibi öğretim üyesi olan eşini ağır yaraladığı, öz kızı ve kayınvalidesini öldürdükten sonra intihar ettiği olayda, otopsi işlemleri tamamlanan anneanne ve torununun cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Dün katliam yapan Doçent Doktor Yusuf Yılmaz'ın bugün eşiyle boşanma davası olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 14:07 Güncelleme: 25.01.2024 - 15:09
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        Aile katliamında sır perdesi aralandı!
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        İzmir'in Bornova ilçesinde olay, dün sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi 838 Sokak’ta meydana geldi.

        İddiaya göre, otomobil ile sokağa gelen Ege Üniversitesinde öğretim üyesi olan kanser hastası Doç. Dr. Yusuf Yılmaz (38), boşanma aşamasındaki eşi İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde öğretim üyesi olan Derya Uzelli Yılmaz (38), kız çocuğu Linda Yılmaz (4) ve kayınvalidesi Dilek Uzelli’nin (63), bindikleri araca ve genç kadının ailesiyle yaşadığı eve tabancayla art arda ateş etti. Evde bulunan kayınpederin mermilerden sakındığı ve olayda yara almadığı öğrenildi.

        EŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde; araçta bulunan ve vücuduna mermi isabet eden yaralılardan anneanne Dilek Uzelli ile torunu 4 yaşındaki Linda Uzelli ve silahla intihar eden Yusuf Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Durumu ağır olan Derya Uzelli Yılmaz ise ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Genç kadının tedavisinin öğrenilirken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        BUGÜN BOŞANMA DAVASI VARMIŞ

        Yusuf Yılmaz’ın aracında yapılan aramada ise 4 tane tabanca bulunduğu belirtildi. Ayrıca, otopsi işlemleri tamamlanan Yusuf Yılmaz'ın cenazesinin dün yakınları tarafından teslim alındığı ve cenazenin bugün Manisa'nın Salihli ilçesinde defnedileceği öğrenildi. Dün katliam yapan Doçent Doktor Yusuf Yılmaz'ın bugün eşiyle boşanma davası olduğu ortaya çıktı.

        ANNEANNE VE TORUNUN CENAZELERİ ALINDI

        Öte yandan, Yusuf Yılmaz'ın yakınlarına teslim edilmeyen anneanne ve torununun cenazeleri, otopsi işlemleri tamamlanmasının ardından kız tarafının yakınlarına teslim edildi. Cenaze namazının ikindi namazını müteakip Bornova Ata Camii'nde kılınacağı öğrenildi.

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