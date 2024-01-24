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        Bursa'da firari FETÖ'cü saklandığı mutfak dolabında yakalandı

        Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı mutfak dolabında yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 10:48 Güncelleme: 24.01.2024 - 10:54
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        Bursa'da firari FETÖ'cü saklandığı mutfak dolabında yakalandı
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        Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı mutfak dolabında yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'nin Nilüfer ilçesinde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

        Harekete geçen ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda hükümlü A.K, mutfak dolabında saklanırken yakalandı.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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