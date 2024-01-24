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        Bursa'nın 500 polisle huzur uygulaması

        Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçelerinde 500 polisle huzur uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 10:15 Güncelleme: 24.01.2024 - 10:15
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        Bursa'nın 500 polisle huzur uygulaması
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        Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçelerinde 500 polisle huzur uygulaması yapıldı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme Şubeleri ile Gürsu ve Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan yaklaşık 500 personel uygulamada görev aldı.

        Park bahçeler, metruk binalar, umuma açık yerler, alkollü, alkolsüz mekanlar kontrol edildi.

        Yapılan uygulamada toplam 2 bin 681 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranması olan 7 kişi ile 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız, 1 adet kurusıkı tabanca, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Alkollü mekanlarda yapılan denetimlerde ise ruhsatsız olduğu belirlenen bir işyerine cezai işlem uygulandı.

        Trafik ekiplerinin yaptığı uygulamada ise denetimi yapılan 882 aracın 37 sürücüsüne toplam 152 bin 076 lira para cezası uygulanarak 3 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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