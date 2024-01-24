GCHQ: Yapay zeka, siber saldırıların kolaylaşmasına yol açacak

2023 yılında teknoloji dünyasının dönüşümünde büyük rol oynayan ve tartışmaları da beraberinde getiren üretken yapay zekanın gelişimi bu yıl da tartışmaların odak noktasında yer almaya devam ediyor.

Özellikle Elon Musk gibi teknoloji patronlarının yapay zekanın denetlenmesi gereken ve kontrolsüz büyümemesi gereken bir gelişim olduğunu vurgulaması dikkatleri üzerine çekmişti. Son olarak İngiltere'nin siber saldırı ve tehtidlere karşı koruma amacı ile kurulan casusluk ajansı GCHQ'da yapay zekanın yarattığı endişelere vurgu yaptı.

Yapay zekanın güvenlik üzerindeki etkileri odak noktası haline geliyor. İngiltere, ABD ve Kanada'daki yetkililer, bilgisayar korsanlarının teknolojiyi benimsediğini gördüklerini söylediler.

"FİDYE YAZILIMCILARININ İŞİ KOLAYLAŞACAK"

İngiltere'nin GCHQ casus ajansı yaptığı açıklamada, yeni Yapay Zeka (AI) araçlarının hızlı gelişiminin siber saldırılarda artışa yol açacağı ve daha az karmaşık bilgisayar korsanlarının dijital zarar vermesi için giriş engelini azaltacağı konusunda uyardı.

GCHQ'nun bir parçası olan Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC), bir raporda, bu düşük giriş engelinin, suçluların bilgisayar sistemlerini dijital bir fidye için şifrelediği fidye yazılımı saldırılarındaki küresel artışa da katkıda bulunacağını söyledi.

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SOHBET ROBOTLARI İLE KİMLİK HIRSIZLIĞI ARTIYOR

Raporda, "Yapay zeka, önümüzdeki iki yıl içinde siber saldırıların hacmini artıracak ve etkisini artıracak. Ancak, siber tehdit üzerindeki etki eşit olmayacak" ifadelerine yer verildi.

Siber uzaydaki kötü niyetli aktörler için kapasitedeki en büyük artışın, daha üst düzey saldırılar gerçekleştirmek için gereken becerilere sahip olması gerekmeyen fırsatçı bilgisayar korsanlarına gideceğini öne sürdü.

Raporda, sohbet robotları gibi üretken yapay zeka araçlarının kullanılmasının bile, çevrimiçi kimlik avı kampanyalarında kullanılan daha ikna edici e-postalar veya belgeler oluşturmaya yardımcı olabileceği belirtildi.