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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te park kavgası ölümle bitti! - Güncel haberler

        Park kavgası ölümle bitti!

        Gaziantep'te, 2 grup arasında çıkan 'araç parkı' kavgasında bıçaklanan 24 yaşındaki Nurettin Kılıçparlar, hastanede yaşamını yitirdi. Kılıçparlar'ın cenazesi ailesine teslim edilirken, olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 13:32 Güncelleme: 24.01.2024 - 13:47
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        Park kavgası ölümle bitti!
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        Gaziantep'te olay, 21 Ocak'ta Nizip ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 grup arasında 'araç parkı' nedeniyle tartışma çıktı.

        KAVGADA BIÇAKLAR ÇEKİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçak darbeleri ile yaralanan Nurettin Kılıçparlar, sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        HAYATA TUTUNAMADI

        Yoğun bakımda tedavi gören Kılıçparlar, bu sabah hayatını kaybetti.

        2 KİŞİ GÖZALTINDA

        Kılıçparlar'ın cenazesi ailesine teslim edilirken, olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

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        #gaziantep
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